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Daily Express назвал продукты, снимающие похмелье

1:16
Здоровье

Для многих людей первый день нового года становится настоящим испытанием из-за похмелья. Продолжение употребления алкоголя, чтобы "вылечить" похмелье, может только ухудшить ситуацию.

Daily Express назвал продукты, снимающие похмелье
Фото: Own work by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В определенных случаях это "лечение" может привести к длительному запою, что негативно сказывается на общем здоровье.

Однако есть доступный всем способ значительно облегчить похмельный синдром, не прибегая к алкоголю.

Эксперты в Daily Express предостерегают от дополнительного употребления алкоголя, так как этанол выводит из организма значительное количество жидкости, что может негативно сказаться на самочувствии.

Поэтому они советуют пить как можно больше обычной воды и включать яйца в завтрак.

Почему именно яйца? Они обладают высоким содержанием питательных веществ, обладающих целебными свойствами.

Кроме того, в яйцах присутствует аминокислота цистеин, которая способствует выработке в организме антиоксидантного глутатиона.

Помимо яиц, в качестве средства при похмелье также рекомендуется употребление овсянки, так как она содержит множество питательных веществ, витаминов группы В и противовоспалительные волокна.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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