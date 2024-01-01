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Ранние симптомы диабета, которые никогда нельзя игноририровать

1:45
Здоровье

Праздники — это время, когда мы набиваем живот угощениями и слишком увлечены, чтобы заметить некоторые изменения, которые весьма опасны.

Ранние симптомы диабета, которые никогда нельзя игноририровать
Фото: Нейросеть Шедеврум

О некоторых из них мы и расскажем.

Новогодне-рождественское безумие для диабета

Некоторые жалобы во время праздников могут оказаться ранним звонком о диабете 2-го типа. Болезнь часто бывает скрытой, и не все симптомы можно заметить.

Некоторые симптомы могут стать более заметными в праздники, когда переусердствуете с едой и алкоголем. Назовём их.

  • 1. Чрезмерная жажда может быть ключевым показателем диабета. Дисбаланс сахара в крови даёт постоянное ощущение жажды.
  • 2. Частое мочеиспускание — один из самых распространенных симптомов диабета 2-го типа: организм так избавляется от глюкозы.
  • 3. Неприятный запах изо рта часто является симптомом диабета. Часто его сравнивают его с запахом жидкости для снятия лака или ацетона.
  • 4. Головокружение — классический симптом диабета. Обычно это происходит из-за обезвоживания и колебаний уровня сахара в крови.
  • 5. Смена настроения. Многие люди с диабетом раздражительны и даже агрессивны. Помимо этого, появляется учащенное сердцебиение, тремор и тошнота.

Обратите внимание на порезы — если они заживают дольше, чем обычно, это ещё один признак диабета.

Диабет необходимо лечить. Появление этих симптомов не означает, что вы именно больны, но для проверки здоровья стоит посетить врача.

Сахарный диабет 2 типа. Лечение без лекарств.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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