Ранние симптомы диабета, которые никогда нельзя игноририровать

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздники — это время, когда мы набиваем живот угощениями и слишком увлечены, чтобы заметить некоторые изменения, которые весьма опасны.

Фото: Нейросеть Шедеврум

О некоторых из них мы и расскажем.

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Некоторые жалобы во время праздников могут оказаться ранним звонком о диабете 2-го типа. Болезнь часто бывает скрытой, и не все симптомы можно заметить.

Некоторые симптомы могут стать более заметными в праздники, когда переусердствуете с едой и алкоголем. Назовём их.

1. Чрезмерная жажда может быть ключевым показателем диабета. Дисбаланс сахара в крови даёт постоянное ощущение жажды.

2. Частое мочеиспускание — один из самых распространенных симптомов диабета 2-го типа: организм так избавляется от глюкозы.

3. Неприятный запах изо рта часто является симптомом диабета. Часто его сравнивают его с запахом жидкости для снятия лака или ацетона.

4. Головокружение — классический симптом диабета. Обычно это происходит из-за обезвоживания и колебаний уровня сахара в крови.

5. Смена настроения. Многие люди с диабетом раздражительны и даже агрессивны. Помимо этого, появляется учащенное сердцебиение, тремор и тошнота.

Обратите внимание на порезы — если они заживают дольше, чем обычно, это ещё один признак диабета.

Диабет необходимо лечить. Появление этих симптомов не означает, что вы именно больны, но для проверки здоровья стоит посетить врача.

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