Новогодний десерт их хурмы — это быстрый десерт с невероятным вкусом и ароматом. Он обязательно станет изюминкой вашего праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление. В блендер отправляем хурму, мандарины, пару ложек какао. мёд и молоко. Всё хорошо измельчить и разлить по формочкам.
Охладить пару часов, украсить дольками мандарины и орехами. Это очень вкусно!
Автор kristinazizian.
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