Новогодний десерт из хурмы с невероятным вкусом и ароматом станет изюминкой вашего стола

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодний десерт их хурмы — это быстрый десерт с невероятным вкусом и ароматом. Он обязательно станет изюминкой вашего праздничного стола.

Фото: freepik.com/KamranAydinov

Ингредиенты:

хурма — 3 штуки,

мандарин — 1 штука,

какао — 2 столовая ложка,

мёд — 1 столовая ложка,

молоко — 100 мл

грецкий орех — 50 гр.

Приготовление. В блендер отправляем хурму, мандарины, пару ложек какао. мёд и молоко. Всё хорошо измельчить и разлить по формочкам.

Охладить пару часов, украсить дольками мандарины и орехами. Это очень вкусно!

Автор kristinazizian.