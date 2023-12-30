Врач Дворкина нашла связь замороженных ягод с опасностью для здоровья

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист Ирина Дворкина отмечает, что замороженные ягоды, несмотря на свою полезность, могут представлять определенные риски для здоровья, особенно в контексте аллергических реакций. Она подчеркивает, что случайное попадание кусочков других ягод в упаковку в процессе фасовки может стать причиной аллергических проблем, особенно для тех, кто аллергичен определенным видам ягод, таким как малина или клубника.

Фото: Ivar Leidus. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=96641162

Врач также предупреждает, что после употребления смесей из замороженных ягод следует более внимательно ухаживать за полостью рта из-за возможного повреждения эмали зубов пигментами, содержащимися в ягодах. Людям, соблюдающим диету с ограничением клетчатки и углеводов по медицинским показаниям, следует особенно остерегаться и проконсультироваться со своим лечащим врачом перед включением замороженных ягод в рацион.

Тем не менее, замороженные ягоды остаются удобным и полезным продуктом, сохраняя множество питательных веществ и предоставляя организму необходимые элементы для поддержания хорошего здоровья.