Специалист Ирина Дворкина отмечает, что замороженные ягоды, несмотря на свою полезность, могут представлять определенные риски для здоровья, особенно в контексте аллергических реакций. Она подчеркивает, что случайное попадание кусочков других ягод в упаковку в процессе фасовки может стать причиной аллергических проблем, особенно для тех, кто аллергичен определенным видам ягод, таким как малина или клубника.
Врач также предупреждает, что после употребления смесей из замороженных ягод следует более внимательно ухаживать за полостью рта из-за возможного повреждения эмали зубов пигментами, содержащимися в ягодах. Людям, соблюдающим диету с ограничением клетчатки и углеводов по медицинским показаниям, следует особенно остерегаться и проконсультироваться со своим лечащим врачом перед включением замороженных ягод в рацион.
Тем не менее, замороженные ягоды остаются удобным и полезным продуктом, сохраняя множество питательных веществ и предоставляя организму необходимые элементы для поддержания хорошего здоровья.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.