Есть планы на праздники? Доктор дал советы по новогоднему сексу

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие придают сексу в праздничную новогоднюю ночь особое значение.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

А нужно ли это делать, пояснил сексолог Евгений Кульгавчук.

От "новогоднего" секса партнёры часто ждут нечто большего, чем просто интима. У такой ритуализации есть и минусы, и плюсы.

"Сверхценность этого, с одной стороны, может способствовать вере в то, что, если всё получится, весь год будет таким же. Но, с другой стороны, если при том же подходе вдруг что-то пойдёт не так, это может разрушить интимные отношения", — говорит президент "Профессионального объединения врачей сексологов".

Секс в новогоднюю ночь не нужно рассматривать как обязанность, он не должен давить на партнера, цитирует НТВ действительного члена Профессиональной психотерапевтической лиги. Или слишком "ответственный партнёр" на фоне повышенного "взятого обязательства" может потерпеть фиаско.

В более "тяжёлых" случаях — это чревато расстройствами. К примеру, развитие синдрома неприятного ожидания неудачи, что потом надо будет подлечивать специалистам, предупредил эксперт.

Большинство людей не переоценивают праздничную ночь с "сексуальной" точки зрения. Многие спокойно встречают Новый год в близких, заключил Кульгавчук.

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