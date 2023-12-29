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Доктор Панов дал совет, как не "перепить" в Новый год и снять похмелье

1:43
Здоровье

Наступают долгие праздники. Они подразумевают длительные возлияния за новогодним столом.

Доктор Панов дал совет, как не "перепить" в Новый год и снять похмелье
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

А как не перепить за праздничным столом, и что делать, если наутро мучает "жуткое" похмелье?

На эти вопросы в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Московского центра медицинской токсикологии "Мед-Токс", психиатр-нарколог Александр Панов.

По словам эксперта, есть разные люди. Кто-то склонен к тому, чтобы употреблять большое количество спиртных напитков, кто-то — нет. У кого-то есть внутренний контроль, у кого-то этот контроль утрачен.

"Поэтому рекомендация может быть одна: если человек не склонен к употреблению алкоголя, у него всё будет хорошо. Если человек склонен к употреблению алкоголя и к потере контролю над ним, склонен к запоям, то идеальный вариант был бы вообще воздержаться от употребления напитков. Но если это по каким-то причинам невозможно, то тогда нужно ограничить количество "принятого", — отмечает доктор.

Эксперт в таких случаях советует поставить какую-то цель: например, употребить не более 200 мл, поставить это на контроль родственников и постараться, чтобы на следующий день, когда будет похмелье уже не начинать новый день с употребления алкоголя, а выпить какое-то лекарство, которое будет помогать выводить алкоголь, снимать головную боль.

"Тот же самый Энтеросгель, либо растворимую таблеточку аспирина, если будет головная боль. И на этом остановиться в употреблении спиртного. Желаю так, чтобы у всех людей в праздники не случилось каких-либо проблем с употреблением алкоголя", — подытожил Панов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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