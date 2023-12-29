Мурашко посоветовал не оставлять детей без присмотра в праздники

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал в период новогодних праздников уделять особое внимание детям и не оставлять их одних. При этом он подчеркнул, что детям также необходимо рассказать об опасности огня, электричества и других потенциально опасных предметов и мест.

Фото: правительство Пермского края

"Проведите с детьми беседу о том, что они должны делать, если потерялись или если им что-то покажется подозрительным. Проверьте, что все игрушки и подарки безопасны для детей и не содержат мелких деталей, которые могут быть проглочены", — обращает внимание министр.

Он также отметил, что в это время следует проявить к близким внимание, и если кого-то из них беспокоят боль, слабость или тошнота, убедить его обратиться к врачу.

Помимо этого, Мурашко напомнил о подъёме заболеваемости в этот период и призвал не забывать носить маски.