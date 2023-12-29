Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Большой бум": какая шутка стала названием научной теории
Врачи опровергли миф о сливочном масле против опьянения
Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Белгородскую область 28 декабря
Актёр из сериала "Слово пацана" с ноги ударил интервьюера после слова "чушпан"
В Российское донорское движение расширилось – Скворцова
Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума
Психолог о том, как улучшить настроение накануне новогодних праздников: вспомнить хорошее и попросить о поддержке
Названы основные ошибки новичков в спортзале

Мурашко посоветовал не оставлять детей без присмотра в праздники

0:56
Здоровье

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал в период новогодних праздников уделять особое внимание детям и не оставлять их одних. При этом он подчеркнул, что детям также необходимо рассказать об опасности огня, электричества и других потенциально опасных предметов и мест.

Мурашко посоветовал не оставлять детей без присмотра в праздники
Фото: правительство Пермского края

"Проведите с детьми беседу о том, что они должны делать, если потерялись или если им что-то покажется подозрительным. Проверьте, что все игрушки и подарки безопасны для детей и не содержат мелких деталей, которые могут быть проглочены", — обращает внимание министр.

Он также отметил, что в это время следует проявить к близким внимание, и если кого-то из них беспокоят боль, слабость или тошнота, убедить его обратиться к врачу.

Помимо этого, Мурашко напомнил о подъёме заболеваемости в этот период и призвал не забывать носить маски.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
Резня на переправе Днепра: ВСУ потеряли десятки судов, снабжая свой плацдарм Дмитрий Плотников Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Последние материалы
"Большой бум": какая шутка стала названием научной теории
Врачи опровергли миф о сливочном масле против опьянения
Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Белгородскую область 28 декабря
Актёр из сериала "Слово пацана" с ноги ударил интервьюера после слова "чушпан"
В Российское донорское движение расширилось – Скворцова
Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума
Психолог о том, как улучшить настроение накануне новогодних праздников: вспомнить хорошее и попросить о поддержке
Названы основные ошибки новичков в спортзале
Объяснено, почему человек дует на больное место
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников