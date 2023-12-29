Психолог о том, как улучшить настроение накануне новогодних праздников: вспомнить хорошее и попросить о поддержке

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бизнес-психолог Малика Шелахова рассказала, что можно сделать, чтобы настроение накануне новогодних праздников стало лучше.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В этот период важно больше общаться с близкими, считает эксперт. Она считает, что не зазорно попросить друзей и родных о поддержке.

Также нужно действовать и самостоятельно, вспомнив, что хорошего и приятного случилось в уходящем году, сказала психолог.

При этом не стоит проводить сравнение своих успехов с чужими. Вместо этого нужно оживить в памяти свои собственные достижения, и совсем не страшно, если они кажутся вам достаточно скромными.

Кроме того важно верить, что у вас есть все шансы для того, чтобы улучшить свою жизнь, сделав её приятнее в новом году.

"Поддержка близких, установление маленьких целей, забота о себе и, при необходимости, обращение к психологам помогут вам справиться с депрессией и начать новый год с оптимизмом и надеждой", — заключила Шелахова в разговоре с inkazan.ru.