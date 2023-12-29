Бизнес-психолог Малика Шелахова рассказала, что можно сделать, чтобы настроение накануне новогодних праздников стало лучше.
В этот период важно больше общаться с близкими, считает эксперт. Она считает, что не зазорно попросить друзей и родных о поддержке.
Также нужно действовать и самостоятельно, вспомнив, что хорошего и приятного случилось в уходящем году, сказала психолог.
При этом не стоит проводить сравнение своих успехов с чужими. Вместо этого нужно оживить в памяти свои собственные достижения, и совсем не страшно, если они кажутся вам достаточно скромными.
Кроме того важно верить, что у вас есть все шансы для того, чтобы улучшить свою жизнь, сделав её приятнее в новом году.
"Поддержка близких, установление маленьких целей, забота о себе и, при необходимости, обращение к психологам помогут вам справиться с депрессией и начать новый год с оптимизмом и надеждой", — заключила Шелахова в разговоре с inkazan.ru.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.