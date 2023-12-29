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Психолог о том, как улучшить настроение накануне новогодних праздников: вспомнить хорошее и попросить о поддержке

1:05
Здоровье

Бизнес-психолог Малика Шелахова рассказала, что можно сделать, чтобы настроение накануне новогодних праздников стало лучше.

Психолог о том, как улучшить настроение накануне новогодних праздников: вспомнить хорошее и попросить о поддержке
Фото: Нейросеть Шедеврум

В этот период важно больше общаться с близкими, считает эксперт. Она считает, что не зазорно попросить друзей и родных о поддержке.

Также нужно действовать и самостоятельно, вспомнив, что хорошего и приятного случилось в уходящем году, сказала психолог.

При этом не стоит проводить сравнение своих успехов с чужими. Вместо этого нужно оживить в памяти свои собственные достижения, и совсем не страшно, если они кажутся вам достаточно скромными.

Кроме того важно верить, что у вас есть все шансы для того, чтобы улучшить свою жизнь, сделав её приятнее в новом году.

"Поддержка близких, установление маленьких целей, забота о себе и, при необходимости, обращение к психологам помогут вам справиться с депрессией и начать новый год с оптимизмом и надеждой", — заключила Шелахова в разговоре с inkazan.ru.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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