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Нарколог рассказал, как избавиться от головной боли после новогоднего застолья

1:43
Здоровье

В преддверии наступления новогодних праздников становится актуальной тема борьбы с похмельем, которое может наступить у части населения после употребления алкогольных напитков за праздничным столом. Как избежать негативных последствий встречи с алкоголем и провести праздники без головной боли, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Нарколог рассказал, как избавиться от головной боли после новогоднего застолья
Фото: by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

По мнению специалиста, многие ошибочно оценивают свои силы за новогодним столом и часто употребляют алкоголь в избытке. Чтобы избежать негативных последствий похмелья и не допустить его порчи части новогодних каникул, нарколог рекомендует по возможности воздерживаться от употребления спиртного.

Однако, если трудно сдержаться, следует отдавать предпочтение слабоалкогольным напиткам, таким как сухое вино или брют шампанского.

Врач отмечает, что употребление алкоголя на голодный желудок не рекомендуется. Лучше всего употребить небольшое количество овощей или фруктов за пару часов до застолья. За столом рекомендуется пить горячительное с водой, чтобы разбавить его концентрацию.

Доктор Холдин напоминает, что лишь умеренные дозы алкоголя могут поднимать настроение, в то время как его злоупотребление приносит совершенно противоположные эффекты, сообщает "Вести Подмосковья".

"Не забывайте, что не алкоголь приносит радость, а близкие люди, с которыми мы делимся веселыми моментами. В последнее время мы наблюдаем положительную тенденцию, и все больше людей отказываются от употребления алкоголя", — подчеркнул нарколог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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