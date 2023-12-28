Психиатр: при серьёзных признаках алкогольного отравления нужно срочно звонить в скорую

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек выпил слишком много алкоголя, ему может ему дорого обойтись. Об этом предупредил психиатр Раду Иосуб, отметив, что в некоторых случаях нужно срочно бежать за медицинской помощью.

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Эксперт назвал шесть симптомов, указывающих на то, что выпивший человек нуждается в неотложной помощи медиков.

Сначала у выпившего путается сознание, нарушается координация движений, а речь становится нечленораздельной. Далее у перебравшего может начаться тошнота и рвота, температура его тела снижается (гипотермия), а дышать он начинает часто и поверхностно.

Следующие три симптома являются ещё более серьёзными и опасными, при их появлении нужно срочно вызывать врача, подчеркнул Иосуб. По его словам, к таким симптомам относятся потеря сознания, судороги, а также задержка дыхания, которое в тяжёлых случаях может прекратиться совсем.

"Серьёзные симптомы, такие как потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затруднённое дыхание, могут возникнуть внезапно и, что важно, без предупреждения. В таких случаях требуется срочная медицинская помощь", — подчеркнул Иосуб в беседе с Express.