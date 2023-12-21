Врач Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки

Все алкогольные напитки оказывают негативное воздействие на печень, однако некоторые из них проявляют более разрушительное воздействие по сравнению с другими.
Эту информацию предоставила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в ходе интервью для "Газеты.Ru". Согласно врачу, наиболее вредными для печени являются коктейли. Она отметила, что в их составе, помимо спирта, содержится избыточное количество сахара, консервантов и красителей.
"Сахар, оседая в печени в виде жира, способен вызывать стеатоз печени", — предупредила Ломова.
Она также призвала быть осторожными с употреблением ликеров, объясняя, что из-за их сладости и аромата они могут быть выпиты быстрее, чем задумано.
Гастроэнтеролог также предупредила о вреде шампанского. Этот хитрый напиток из-за пузырьков способствует быстрому опьянению и стимулирует процессы гниения в кишечнике.
Врач заключила, что наименее вредными считаются некрепленные вина. Также, в небольших количествах относительно безопасны крепкие напитки, такие как водка или коньяк, поскольку они не содержат сахара.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".