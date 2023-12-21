Врач Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все алкогольные напитки оказывают негативное воздействие на печень, однако некоторые из них проявляют более разрушительное воздействие по сравнению с другими.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Эту информацию предоставила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в ходе интервью для "Газеты.Ru". Согласно врачу, наиболее вредными для печени являются коктейли. Она отметила, что в их составе, помимо спирта, содержится избыточное количество сахара, консервантов и красителей.

"Сахар, оседая в печени в виде жира, способен вызывать стеатоз печени", — предупредила Ломова.

Она также призвала быть осторожными с употреблением ликеров, объясняя, что из-за их сладости и аромата они могут быть выпиты быстрее, чем задумано.

Гастроэнтеролог также предупредила о вреде шампанского. Этот хитрый напиток из-за пузырьков способствует быстрому опьянению и стимулирует процессы гниения в кишечнике.

Врач заключила, что наименее вредными считаются некрепленные вина. Также, в небольших количествах относительно безопасны крепкие напитки, такие как водка или коньяк, поскольку они не содержат сахара.