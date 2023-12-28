Офтальмолог: бессонница может быть вызвана долгим сидением за компьютером вечером

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению офтальмолога Татьяны Шиловой, одной из причин бессонницы может быть долгая работа за компьютером.

Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач объяснила, что сидение за компьютером в течение долгого времени становится причиной напряжения глаз, которое медики называют компьютерным зрительным синдромом.

"Голубой свет способствует развитию этого синдрома, поскольку он имеет коротковолновую часть спектра и высокую энергию, это может быть утомительным для глаз при длительном воздействии", — сказала Шилова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также голубой свет, излучаемый гаджетами, становится причиной плохой выработки гормона сна — мелатонина.

Таким образом, слишком долгий контакт с синим светом в вечернее время сбивает циклы сна и бодрствования, и становится причиной бессонницы, заключила специалист.