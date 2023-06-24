Офтальмолог Татьяна Шилова, доктор медицинских наук, в ходе диалога с порталом "Лента.ру" развеяла популярный миф о вреде гаджетов для зрения.
"Некоторые вредные привычки, такие как образ жизни и пищевые предпочтения, могут оказывать отрицательное воздействие на зрение, но вред от работы с гаджетами является сильно преувеличенным. Работа за компьютером в течение восьми-девяти часов с определенными перерывами является нормальной нагрузкой для зрения взрослого человека, и это уже подтверждено множеством исследований", — заявила специалист.
По словам врача, исключением из этого правила являются дети, поскольку их глаза находятся в стадии формирования до достижения 18 лет. Поэтому рекомендуется ограничивать нагрузку на зрение несовершеннолетних и делать паузы каждые 2-3 часа работы с гаджетом.
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