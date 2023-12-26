Невролог: проблемы с памятью могут быть признаком болезни Альцгеймера

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Альцгеймера развивается у человека постепенно. На это обратила внимание невролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой улице Галина Данилевская.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Пожилой человек может начать забывать текущие факты и события. Поначалу из памяти могут выпадать небольшие детали, новые имена и названия, содержание того, что было прочитано и увидено недавно. Характерно, что более давние события человек временно помнит лучше и дольше, пишет Газета.Ru.

Однако со временем страдающий Альцгеймером забывает и то, что для него действительно важно, отметила врач.

"Нарушение речи выражается в том, что человеку трудно подобрать нужное слово, поэтому пациент заменяет его местоимениями. Например, не вспомнив слово "ручка", говорит "эта", "то, чем пишут", — рассказала Данилевская.

Больной начинает путаться в понимании времени по часам и чтении карт, плохо ориентируется в незнакомом месте. А в более тяжёлых случаях пожилой человек может даже потеряться, потому что он забыл, как идти домой.

Члены семьи должны поддерживать больного и давать ему понять, что о нём заботятся, добавила врач.