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Scientific Reports: у людей с болезнью Альцгеймера искажено восприятие времени

2:03
Наука

Исследователи из Римского университета в Италии выяснили, что у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, наблюдается искажение восприятия времени. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Scientific Reports: у людей с болезнью Альцгеймера искажено восприятие времени
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

В рамках исследования принимали участие 13 человек с диагнозом болезни Альцгеймера, 17 с субъективным снижением когнитивных способностей, 16 с легкими когнитивными нарушениями и 17 здоровых добровольцев, возраст которых варьировался от 55 до 86 лет. В процессе эксперимента участникам предлагалось просмотреть ряд коротких видеороликов, на которых изображен красный мяч, прыгающий внутрь прозрачной чашки и выпрыгивающий из нее через некоторое время.

Испытуемым необходимо было просмотреть видео шесть раз, а в седьмый раз, в предполагаемый момент выпрыгивания мяча из емкости, нажать на кнопку. Важно отметить, что мяч всегда выпрыгивал из чашки через фиксированный временной интервал, при этом количество отскоков от дна емкости перед выпрыгиванием изменялось.

Результаты исследования показали, что люди с когнитивными нарушениями и диагностированной болезнью Альцгеймера испытывали трудности при выполнении задания. Они чаще совершали ошибки в определении момента выпрыгивания мяча из чашки по сравнению с контрольной группой.

Наихудшим образом справились с задачей именно пациенты с болезнью Альцгеймера. Ученые объяснили, что эти результаты связаны с искаженным восприятием времени и ухудшением способности воспроизводить хронологический порядок у людей с когнитивными нарушениями. Это, в свою очередь, вызвано нарушениями в работе гиппокампа, обусловленными болезнью Альцгеймера.

Ученые надеются, что их открытие станет первым шагом в разработке новых методов диагностики этого заболевания, основанных на оценке восприятия времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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