Кардиолог указала возраст, когда пора на плановый осмотр сердца

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Дела сердечные" — эти слова обозначают не только чувства любви, но и регулярные визиты к кардиологу. Наше сердце всегда отправляет нам сигналы о своем состоянии, и важно уметь их правильно интерпретировать. После определенного возраста необходимо не только внимательно слушать свой организм, но и посещать специалиста по сердечным вопросам.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач-кардиолог и эксперт по ультразвуковой диагностике клиники Тверского ГМУ Оксана Владимировна Нилова определила возраст, с которого следует более внимательно относиться к здоровью сердца и начинать плановые визиты к кардиологу.

"Если говорить о мужчинах, плановым осмотрам подлежат пациенты старше 40 лет. Что касается женщин, то в том числе и те, кому уже за 40, а также пациентки с ранней менопаузой, они находятся в большем риске", — подчеркнула врач.

Помимо возрастных критериев, есть и другие факторы, указывающие на необходимость консультации по сердечным вопросам, сообщает RuNews24.ru.

"Пациенты с наследственной отягощенностью по сердечно-сосудистым заболеваниям также подлежат медицинскому обследованию. Мы должны быть бдительны по отношению к таким пациентам. Кроме возраста, следует учитывать и факторы риска, но согласно клиническим рекомендациям особое внимание требуется уделять пациентам старше 40 лет", — подытожила кардиолог.