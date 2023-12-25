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Кардиолог указала возраст, когда пора на плановый осмотр сердца

1:29
Здоровье

"Дела сердечные" — эти слова обозначают не только чувства любви, но и регулярные визиты к кардиологу. Наше сердце всегда отправляет нам сигналы о своем состоянии, и важно уметь их правильно интерпретировать. После определенного возраста необходимо не только внимательно слушать свой организм, но и посещать специалиста по сердечным вопросам.

Кардиолог указала возраст, когда пора на плановый осмотр сердца
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач-кардиолог и эксперт по ультразвуковой диагностике клиники Тверского ГМУ Оксана Владимировна Нилова определила возраст, с которого следует более внимательно относиться к здоровью сердца и начинать плановые визиты к кардиологу.

"Если говорить о мужчинах, плановым осмотрам подлежат пациенты старше 40 лет. Что касается женщин, то в том числе и те, кому уже за 40, а также пациентки с ранней менопаузой, они находятся в большем риске", — подчеркнула врач.

Помимо возрастных критериев, есть и другие факторы, указывающие на необходимость консультации по сердечным вопросам, сообщает RuNews24.ru.

"Пациенты с наследственной отягощенностью по сердечно-сосудистым заболеваниям также подлежат медицинскому обследованию. Мы должны быть бдительны по отношению к таким пациентам. Кроме возраста, следует учитывать и факторы риска, но согласно клиническим рекомендациям особое внимание требуется уделять пациентам старше 40 лет", — подытожила кардиолог.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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