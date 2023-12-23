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Врачи рассказали, из-за чего возникает боль в пупке и как с ней справиться

1:48
Здоровье

Почему болит живот в районе пупка и как с этим справиться. О причинах и решениях рассказали врачи.

Врачи рассказали, из-за чего возникает боль в пупке и как с ней справиться
Фото: Нейросеть Шедеврум

Нормальные изменения при беременности

По мере роста матки она оказывает давление на область пупка. Растягивание мышц живота также увеличивает чувствительность в этой зоне, особенно во втором и третьем триместрах беременности. Обычно боль при нажатии на пупок безопасна и проходит сама.

Пупочная грыжа

Появляется, когда мышцы брюшной стенки раздвигаются, и часть кишечника выступает через появившуюся щель в районе пупка. Сопровождается болью и выпуклостью под кожей. У младенцев грыжи часто исчезают самостоятельно, но у взрослых требуется консультация хирурга.

Расстройство пищеварения

Боль, жжение или дискомфорт в области пупка могут быть связаны с диспепсией. Это симптом каких-то проблем в желудочно-кишечном тракте. Если симптомы повторяются, требуется консультация врача.

Болезнь Крона

Хроническое воспаление пищеварительного тракта, проявляющееся болью или повышенной чувствительностью в области пупка. Сопровождается другими симптомами. Консультация терапевта или гастроэнтеролога необходима.

Аппендицит

Повышение температуры и боли в области пупка могут быть первыми признаками аппендицита. Позже боли смещаются в правую нижнюю часть живота, сопровождаясь другими симптомами. При подозрении на аппендицит требуется срочная медицинская помощь.

В каждом случае важно внимательно следить за состоянием здоровья и, при необходимости, обратиться к врачу для более точного диагноза и лечения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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