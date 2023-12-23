Почему болит живот в районе пупка и как с этим справиться. О причинах и решениях рассказали врачи.
По мере роста матки она оказывает давление на область пупка. Растягивание мышц живота также увеличивает чувствительность в этой зоне, особенно во втором и третьем триместрах беременности. Обычно боль при нажатии на пупок безопасна и проходит сама.
Появляется, когда мышцы брюшной стенки раздвигаются, и часть кишечника выступает через появившуюся щель в районе пупка. Сопровождается болью и выпуклостью под кожей. У младенцев грыжи часто исчезают самостоятельно, но у взрослых требуется консультация хирурга.
Боль, жжение или дискомфорт в области пупка могут быть связаны с диспепсией. Это симптом каких-то проблем в желудочно-кишечном тракте. Если симптомы повторяются, требуется консультация врача.
Хроническое воспаление пищеварительного тракта, проявляющееся болью или повышенной чувствительностью в области пупка. Сопровождается другими симптомами. Консультация терапевта или гастроэнтеролога необходима.
Повышение температуры и боли в области пупка могут быть первыми признаками аппендицита. Позже боли смещаются в правую нижнюю часть живота, сопровождаясь другими симптомами. При подозрении на аппендицит требуется срочная медицинская помощь.
В каждом случае важно внимательно следить за состоянием здоровья и, при необходимости, обратиться к врачу для более точного диагноза и лечения.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.