FCIM: диета, имитирующая голодание, положительно влияет на микробиом кишечника

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские учёные рассказали о пользе прерывистого голодания. Отмечается, что оно положительно влияет на микробиом кишечника и связь между кишечником и человеческим мозгом. Об этом пишет журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (FCIM).

Фото: all-dieta.ru

В ходе исследования эксперты анализировали совокупную ДНК в образцах стула, анализы крови, а также данные функциональной магнитно-резистентной томографии с целью изучить изменения в составе бактерий, которые находятся внутри кишечника. В исследовании китайских учёных принимали участие 25 добровольцев, которые страдают ожирением и соблюдают прерывистую диету.

Изначально участники прошли фазу строгого голодания, которая длилась 32 дня; после — 30-дневную фазу низкоконтролируемого голодания. Таким образом, ежедневно женщины получали 500 калорий, а мужчины — 600.

К концу исследования масса тела добровольцев снизилась в среднем на 7,6 килограмма (7,8%). Также уменьшилось количество жира в организме и окружность талии, снижалось кровяное давление, общий холестерин и уровень глюкозы в плазме крови натощак.

При этом в микробиоме кишечника резко возросло число бактерий Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis и Bacteroides uniformis. Их обилие, подчёркивают исследователи, связано с активностью нижней лобной извилины мозга, играющей ключевую роль в исполнительных функциях.