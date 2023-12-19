Диетолог предупредила о вреде жарки яиц на масле

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Александра Разаренова рассказала о самом вредном способе приготовления яиц. Таким, по её словам, является жарка яиц.

Фото: cyclonebill. Vagtel-spejlæg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8814298

Разаренова объяснила, что яйца полезнее всего, если подвергать их щадящей термической обработке и не использовать лишние жиры в процессе приготовления.

"Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы всё-таки предпочитаете яичницу, то готовьте её на минимальном огне без добавления масла", — объяснила эксперт.

К тому же, жарить яйца, в таком случае, лучше всего на антипригарной сковороде, подвергая их щадящей термической обработке и не используя в процессе готовки лишние жиры, добавила диетолог в беседе с радио Sputnik.

При этом самыми полезными Разаренова считает яйца, сваренные всмятку, в мешочек или яйца пашот. Таким образом можно уберечь желток от агрессивного воздействия высоких температур, а белок — от гликации, то есть, нарушения структуры из-за взаимодействия с углеводами). В то же время, крайней важно, чтобы желток яйца был прогретым, но оставался жидким.