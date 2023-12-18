Рядом с московскими инфекционными медучреждениями зафиксировали очереди из автомобилей скорой помощи.
Очереди наблюдаются у инфекционных больниц №1 и №2, отмечает Telegram-канал Baza. Подчёркивается, что у большей части пациентов диагностирована пневмония.
Рядом с больницей №1 образовалась очередь из 30 автомобилей скорой помощи, а возле больницы №2 стоят свыше 10 транспортных средств с больными и медперсоналом, сказано в материале.
По словам сотрудницы одного из медучреждений, у больниц действительно наблюдается скопление "скорых", работа шлагбаума почти не останавливается.
В Минздраве РФ пока не комментировали ситуацию.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растёт заболеваемость гриппом и коронавирусом.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.