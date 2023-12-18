В Москве у инфекционных больниц образовалась очередь из машин скорой помощи

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рядом с московскими инфекционными медучреждениями зафиксировали очереди из автомобилей скорой помощи.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Очереди наблюдаются у инфекционных больниц №1 и №2, отмечает Telegram-канал Baza. Подчёркивается, что у большей части пациентов диагностирована пневмония.

Рядом с больницей №1 образовалась очередь из 30 автомобилей скорой помощи, а возле больницы №2 стоят свыше 10 транспортных средств с больными и медперсоналом, сказано в материале.

По словам сотрудницы одного из медучреждений, у больниц действительно наблюдается скопление "скорых", работа шлагбаума почти не останавливается.

В Минздраве РФ пока не комментировали ситуацию.

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