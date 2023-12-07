В России растёт заболеваемость гриппом и COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг.
Выступая на IV международной научно-практической конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям", она охарактеризовала сложившуюся эпидемиологическую ситуацию как из ряда вон выходящую.
"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трёх лет мы видим объединение волн подъёма гриппа и подъёма ковида", — пояснила Попова.
Ничем хорошим россиянам это не грозит — и та, и другая болезнь весьма опасны, и вполне могут развиваться параллельно у одного человека.
Суммарное количество всех ОРВИ превысило миллион выявленных случаев, хотя ещё неделей ранее было чуть выше 800 тысяч.
"Увеличивается количество госпитализируемых, растёт тяжесть заболевания", — посетовала главный санитарный врач.
Она настоятельно посоветовала прививаться тем, кто этого ещё не сделал.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.