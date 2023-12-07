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Попова сообщила о росте заболеваемости гриппом и ковидом

1:04
Здоровье » Здоровье и профилактика

В России растёт заболеваемость гриппом и COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг.

Попова сообщила о росте заболеваемости гриппом и ковидом
Фото: ТАСС by Дмитрий Астахов

Выступая на IV международной научно-практической конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям", она охарактеризовала сложившуюся эпидемиологическую ситуацию как из ряда вон выходящую.

"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трёх лет мы видим объединение волн подъёма гриппа и подъёма ковида", — пояснила Попова.

Ничем хорошим россиянам это не грозит — и та, и другая болезнь весьма опасны, и вполне могут развиваться параллельно у одного человека.

Суммарное количество всех ОРВИ превысило миллион выявленных случаев, хотя ещё неделей ранее было чуть выше 800 тысяч.

"Увеличивается количество госпитализируемых, растёт тяжесть заболевания", — посетовала главный санитарный врач.

Она настоятельно посоветовала прививаться тем, кто этого ещё не сделал.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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