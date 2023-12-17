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Терапевт Константиновна рассказала, как избавиться от метеозависимости

1:08
Здоровье

Врач-терапевт Марина Константинова раскрыла секреты поддержания благоприятного состояния здоровья во время магнитных бурь. Несмотря на то, что большинство людей не осознают изменений в магнитном поле, статистика свидетельствует о росте обращений с проблемами сердечно-сосудистой системы в этот период.

Терапевт Константиновна рассказала, как избавиться от метеозависимости
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Однако по мнению доктора Константиновой, психологический аспект играет ключевую роль в общем самочувствии. Многие пациенты испытывают головную боль, нестабильное настроение, тревожность и снижение работоспособности, что связано с метеозависимостью, согласно врачу. Важно отметить, что это не болезнь, а, скорее, психологический эффект, сообщает "В Татарстане".

Для поддержания хорошего самочувствия в период магнитных бурь рекомендуется избегать переутомления и излишнего нервоза. Также полезно уделить внимание приятным занятиям, проводить время на свежем воздухе, следить за питанием и обеспечивать достаточный сон. В случае наличия эффекта "метеозависимости" врачи советуют обратиться к психотерапевту.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
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