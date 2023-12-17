Врач-терапевт Марина Константинова раскрыла секреты поддержания благоприятного состояния здоровья во время магнитных бурь. Несмотря на то, что большинство людей не осознают изменений в магнитном поле, статистика свидетельствует о росте обращений с проблемами сердечно-сосудистой системы в этот период.
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Однако по мнению доктора Константиновой, психологический аспект играет ключевую роль в общем самочувствии. Многие пациенты испытывают головную боль, нестабильное настроение, тревожность и снижение работоспособности, что связано с метеозависимостью, согласно врачу. Важно отметить, что это не болезнь, а, скорее, психологический эффект, сообщает "В Татарстане".
Для поддержания хорошего самочувствия в период магнитных бурь рекомендуется избегать переутомления и излишнего нервоза. Также полезно уделить внимание приятным занятиям, проводить время на свежем воздухе, следить за питанием и обеспечивать достаточный сон. В случае наличия эффекта "метеозависимости" врачи советуют обратиться к психотерапевту.
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