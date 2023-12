Your browser does not support the audio element.

Врач-терапевт Марина Константинова раскрыла секреты поддержания благоприятного состояния здоровья во время магнитных бурь. Несмотря на то, что большинство людей не осознают изменений в магнитном поле, статистика свидетельствует о росте обращений с проблемами сердечно-сосудистой системы в этот период.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0