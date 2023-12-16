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Врачи назвали 3 продукта, которые нельзя есть на завтрак

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Здоровье

Врачи из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области поделились информацией о том, что завтрак является одним из ключевых приемов пищи в течение дня, поэтому выбор продуктов для него требует особого внимания.

Врачи назвали 3 продукта, которые нельзя есть на завтрак
Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Рекомендуется исключить жареное мясо и каши быстрого приготовления из завтрака. Это связано с тем, что каши быстрого приготовления могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови. Вместо них предлагается включить в рацион обычные крупы.

Также врачи советуют отказаться от употребления хлебобулочных изделий и бутербродов на завтрак. Рекомендуется заменить их цельнозерновым хлебом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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