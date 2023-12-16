Врачи назвали 3 продукта, которые нельзя есть на завтрак

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области поделились информацией о том, что завтрак является одним из ключевых приемов пищи в течение дня, поэтому выбор продуктов для него требует особого внимания.

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Рекомендуется исключить жареное мясо и каши быстрого приготовления из завтрака. Это связано с тем, что каши быстрого приготовления могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови. Вместо них предлагается включить в рацион обычные крупы.

Также врачи советуют отказаться от употребления хлебобулочных изделий и бутербродов на завтрак. Рекомендуется заменить их цельнозерновым хлебом.