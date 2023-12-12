Терапевт Мифтахова: одолеть бессонницу помогут шторы, которые не пропускают свет

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова рассказала, как наладить режим сна и бодрствования.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Врач объяснила, что сон сбивается, когда у человека не получается лечь спать в тот момент, когда его организм в этом нуждается.

В итоге периоды сна и бодрствования могут приходить тогда, когда это совсем неудобно. Получается, что днём, когда нужно быть активным, человек чувствует себя усталым и сонным, у него фиксируются нарушения работы ЖКТ и аппетита. А ночью, наоборот, человека мучает бессонница, пишет Газета.Ru.

Наладить сон можно при помощи воздействия на выработку гормона мелатонина, который вырабатывается исключительно в тёмное время суток, сказала эксперт.

Это подразумевает приём мелатонин-содержащего препарата тогда, когда нужно лечь спать. Также стоит использовать свет и темноту, чтобы помочь организму перестроиться на нужный лад.

"Если нам нужно раньше проснуться, мы воздействуем мягким солнечным светом, что подавляет продукцию мелатонина и, соответственно, будет легче проснуться. А отойти ко сну в нужное время помогут приглушенный свет или шторы blackout за два часа до сна. А утром — светотерапия", — рассказала Мифтахова.

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