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Сомнолог Валеева назвала основные способы борьбы с бессонницей

1:54
Здоровье

Регулярные занятия спортом, аутогенные тренировки, а также отказ от кофеина и алкоголя могут помочь в борьбе с бессонницей, сообщила невролог и сомнолог Кадрия Валеева.

Сомнолог Валеева назвала основные способы борьбы с бессонницей
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

По ее словам, бессонницу можно диагностировать, когда человек не может заснуть более 30 минут, часто просыпается ночью и трудно возвращается в сон, а также пробуждается раньше запланированного времени. При этом сам сон бывает неглубоким, и человек не чувствует полноценного отдыха.

Острая бессонница длится менее трех месяцев и может быть вызвана острыми заболеваниями различных органов и систем. Врач приводит пример пациента, страдавшего от бессонницы из-за приступов кашля, который после успешного лечения коклюша восстановил нормальный сон.

Часто стресс, тревога, циркадные расстройства и неправильный образ жизни становятся причинами бессонницы. Для восстановления сна рекомендуется проводить антистрессовые мероприятия, такие как аутогенные тренировки и дыхательные упражнения. Также можно применять безрецептурные успокоительные препараты.

Важным элементом в борьбе с бессонницей является регулярное занятие спортом по 45 минут в день, включая бег, ходьбу или плавание. Врач советует отказаться от употребления кофеина и алкоголя.

Соблюдение режима сна также играет ключевую роль: ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные, и отказ от дневного сна, сообщает Москва 24.

В случае следования всем рекомендациям восстановление сна может произойти в течение двух-трех недель. Однако, если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы избежать хронической бессонницы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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