Врач-гастроэнтеролог Анатолий Матюхин в беседе с Pravda.Ru объяснил, о каких проблемах может свидетельствовать неприятный запах изо рта.
Медик посоветовал обратиться к зубному врачу, так как, возможно, проблема лежит в области стоматологии.
"Нужно обязательно смотреть, есть ли хронический гастрит. Это может быть язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки. И это может быть связано с тем, что у человека проблемы с желчевыводящей системой", — объяснил эксперт.
Врач отметил, что причиной неприятного запаха являются усиливающиеся процессы брожения и процессы гниения. Он призвал обратиться за помощью к специалисту.
"Было бы неплохо, если бы он начал употреблять банально воду за 30 минут до еды, стакан воды и через час после еды стакан воды, чтобы снижать нагрузку на пищеварение в желудке и в двенадцатиперстной кишке", — сказал Матюхин.
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