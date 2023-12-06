Гастроэнтеролог рассказал о последствиях употребления чеснока, перца и алкоголя

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие продукты могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Фото: Острые продукты питания

Медик объяснил, что все продукты могут как-то навредить при определенных условиях.

"Но то, что точно может создать и гастрит, и панкреатит и, причём, остро, это алкоголь, например", — отметил врач.

Харлов рассказал, что острые продукты (перец, аджика) стимулируют пищеварительные процессы.

"Здоровый человек, который привычный к такой еде, особенно если он, например, из тех стран, где такая кухня, типа азиатских, то для него особых проблем не будет. Если это нежное европейское создание решило поесть очень много острого, то у него может как раз быть жидкий тревожащий стул в течение целого дня, либо острый панкреатит может случиться у человека", — объяснил гастроэнтеролог.

Врач предупредил, что при остром панкреатите не стоит потреблять острую пищу.

"Если ваши кишки и железы не готовы, то можно получить болезненный эффект. И с гастритом тоже будет нехорошо, потому что выработка кислоты тоже будет повышена на острое. Но больше всего поджелудочная железа страдает", — предостерёг эксперт.

Харлов высказался об опасности потребления сырого чеснока.

"Сырой чеснок может спровоцировать болезнь. Он вызывает раздражение кишечника в большом количестве", — предупредил специалист.