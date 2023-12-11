Предложен новый метод лечения нарушений сна при болезни Альцгеймера

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Светотерапия существенно снижала выраженность нарушений сна и психоповеденческих симптомов у пациентов с болезнью Альцгеймера. Отмечено улучшение эффективности сна, стабильности в разные дни и в течение суток, а также облегчение депрессии и снижение возбуждения.

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Ученые из Медицинского университета Вэйфан в Китае оценили эффективность светотерапии в улучшении нарушений сна и психоповеденческих симптомов (депрессия, возбуждение и психотические симптомы) у пациентов с болезнью Альцгеймера. Результаты анализа 15 исследований с участием 598 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет опубликованы в журнале PLOS ONE.

Светотерапия значительно улучшала эффективность сна (в среднем на 2,42 балла), повышала стабильность в разные дни (на 0,04 балла) и снижала вариабельность в течение суток (на 0,07 балла). Было обнаружено, что светотерапия облегчает депрессию (на 2,55 балла) и снижает возбуждение (на 3,97 балла).

Авторы отметили, что светотерапия значительно улучшает качество сна и облегчает психоповеденческие симптомы. Учитывая низкую частоту нежелательных явлений, связанных с терапией, светотерапия может стать многообещающим методом лечения болезни Альцгеймера, считают исследователи.

Планируется проведение исследования с большим числом участников.