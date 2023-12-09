Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, какие продукты являются самыми вредными для работы мозга.
Хуже всего на мозг влияет алкоголь, который убивает нейроны и снижает когнитивные функции, если употреблять его в больших количествах.
Не менее вредными для мозга являются переработанные растительные масла, иначе говоря — гидрогенизированный жир, к которому относится, например, маргарин.
"Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции", — объяснила Тихомирова.
Неполезен для работы мозга фастфуд, если употреблять его в больших количествах, пишет Газета.Ru.
Дело в том, что в фастфуде очень большая концентрация всего самого вредного в принципе — углеводов, жира, соли, усилителей вкуса и т. д. А сладкие напитки, которыми часто запивают гамбургеры и чипсы, способствуют набору лишнего веса, что также делает мозг менее активным, добавила врач.
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