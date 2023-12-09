Врач Тихомирова: хуже всего на мозг влияют алкоголь, маргарин и фастфуд

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, какие продукты являются самыми вредными для работы мозга.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Хуже всего на мозг влияет алкоголь, который убивает нейроны и снижает когнитивные функции, если употреблять его в больших количествах.

Не менее вредными для мозга являются переработанные растительные масла, иначе говоря — гидрогенизированный жир, к которому относится, например, маргарин.

"Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции", — объяснила Тихомирова.

Неполезен для работы мозга фастфуд, если употреблять его в больших количествах, пишет Газета.Ru.

Дело в том, что в фастфуде очень большая концентрация всего самого вредного в принципе — углеводов, жира, соли, усилителей вкуса и т. д. А сладкие напитки, которыми часто запивают гамбургеры и чипсы, способствуют набору лишнего веса, что также делает мозг менее активным, добавила врач.