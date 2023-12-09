Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белгороде люди по несколько часов выстаивали очереди за яйцами
Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её
Важный ингредиент для фрикаделек
За мем, отправленный в школьный чат, ученик в Санкт-Петербурге расплатился травмой позвоночника
Токаев: Казахстан останется стратегическим партнёром России. И США тоже
Отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске, не отпустили на похороны дочери
Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза
Важный ингредиент для плова найден
Полиция выясняет, что стало причиной взрыва в центре Симферополя

Врач Тихомирова: хуже всего на мозг влияют алкоголь, маргарин и фастфуд

1:18
Здоровье

Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, какие продукты являются самыми вредными для работы мозга.

Врач Тихомирова: хуже всего на мозг влияют алкоголь, маргарин и фастфуд
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Хуже всего на мозг влияет алкоголь, который убивает нейроны и снижает когнитивные функции, если употреблять его в больших количествах.

Не менее вредными для мозга являются переработанные растительные масла, иначе говоря — гидрогенизированный жир, к которому относится, например, маргарин.

"Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции", — объяснила Тихомирова.

Неполезен для работы мозга фастфуд, если употреблять его в больших количествах, пишет Газета.Ru.

Дело в том, что в фастфуде очень большая концентрация всего самого вредного в принципе — углеводов, жира, соли, усилителей вкуса и т. д. А сладкие напитки, которыми часто запивают гамбургеры и чипсы, способствуют набору лишнего веса, что также делает мозг менее активным, добавила врач.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу

Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.

NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
В глаза не бросалось: охранница в брянской школе рассказала, что школьница прошла с ружьём незаметно
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
Президент Финляндии рассказал, как его шокировала оценка, данная Путиным Западу
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
Последние материалы
Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её
Важный ингредиент для фрикаделек
За мем, отправленный в школьный чат, ученик в Санкт-Петербурге расплатился травмой позвоночника
Токаев: Казахстан останется стратегическим партнёром России. И США тоже
Отца девочки, устроившей стрельбу в школе в Брянске, не отпустили на похороны дочери
Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза
Важный ингредиент для плова найден
Полиция выясняет, что стало причиной взрыва в центре Симферополя
Праздничные горячие бутерброды: пальчики все будут облизывать
Актриса Кристина Асмус поделилась архивным фото с дедушкой и растрогала подписчиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников