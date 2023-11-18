Ученые выяснили, что чипсы и газировка усиливают депрессию

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Исследователи из Автономного университета Барселоны выяснили, что употребление ультраобработанных продуктов может усиливать депрессию и оказывать негативное воздействие на мозг.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В результате анализа, опубликованного в Journal of Affective Disorders (JAD), ученые выявили связь между потреблением такой пищи и частыми проявлениями депрессии.

Исследование включало в себя 152 участника, средний возраст которых составлял около 50 лет, при этом 89 из них страдали ожирением. Добровольцы отвечали на вопросы о своей диете и симптомах депрессии, а также проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) для получения данных о объеме мозга.

Результаты исследования выявили, что потребление ультраобработанной пищи коррелирует с более частыми проявлениями депрессии. Кроме того, такая вредная еда негативно влияет на объем определенных участков мозга, включая левое миндалевидное тело и заднюю поясную извилину коры мозга, ответственные за обработку информации о предыдущих вкусовых ощущениях.

МРТ также показала уменьшение объема левой передней части скорлупы головного мозга, региона, контролирующего способность противостоять немедленным вознаграждениям, таким как вкусная еда, в пользу долгосрочных целей, таких как поддержание здорового образа жизни.

Ученые подчеркнули, что потребление обработанных продуктов может воздействовать на мотивацию на физиологическом уровне мозга.

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