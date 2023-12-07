Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский уволил своего представителя в Раде
"Роза Хутор" открывает горнолыжные трассы для катания
Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять автомобиль с вывернутыми колесами
Убийство Кивы. На что способно государство-террорист
Матвиенко предупредила о попытках дискредитации выборов
Трагедия в Брянске показала опасность запрета мобильников в школе
Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта
"Не вой": мать девочки, устроившей стрельбу, рассказала о последних словах дочери

Врач назвал лень защитной реакцией организма на стрессовые ситуации

1:26
Здоровье

Эксперт Pravda. Ru, доктор биологических наук, профессор, специалист по биоритмам Виктор Зотов не даёт точное определение лени, но, считает, что человеку периодически полезно пребывать в этом состоянии.

Врач назвал лень защитной реакцией организма на стрессовые ситуации
Фото: dnaumenko.ru

"Вам спать хочется. Ваши биоритмы говорят вам, что надо спать, но. вот вам надо что-то сделать обязательно до завтрашнего дня. Вы ломаете себя, вы вынуждено должны быть активны. А лень — это когда вы должны вроде бы быть активными, ваш организм позволяет, но вы эту активность не нормализуете. Я не отношу понятие "лень" к каким-то объективным понятиям, но я считаю, что она не вредна. Если человек ленится, значит, что-то ему не хочется делать. Это, скорее, психология, черта характера", — поясняет эксперт.

Проявление энергии и её отсутствие во многом зависит от биоритмов человека, рассказывает Виктор Зотов.

"Допустим, суточный биоритм возьмем пассивный и активный. Организм подготавливает вас к активному образу жизни, всякие процессы ускоряются и прочее-прочее. Когда пассивно ночью вы спите, у вас в организме всё замедляется и прочее", — рассказал эксперт.

Если же чувство усталости и лени не проходят, это может говорить о каком-то заболевании. В таком случае помощи нужно искать у врача.

 

КАК ПОБОРОТЬ ЛЕНЬ. Избавься от лени навсегда
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1 Олег Володин "Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Последние материалы
Убийство Кивы. На что способно государство-террорист
Матвиенко предупредила о попытках дискредитации выборов
Трагедия в Брянске показала опасность запрета мобильников в школе
Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта
"Не вой": мать девочки, устроившей стрельбу, рассказала о последних словах дочери
У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1
Раскрыты мотивы школьницы, расстрелявшей одноклассников в Брянске
Школу в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охраняла пенсионерка
В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников