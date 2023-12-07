Врач назвал лень защитной реакцией организма на стрессовые ситуации

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт Pravda. Ru, доктор биологических наук, профессор, специалист по биоритмам Виктор Зотов не даёт точное определение лени, но, считает, что человеку периодически полезно пребывать в этом состоянии.

Фото: dnaumenko.ru

"Вам спать хочется. Ваши биоритмы говорят вам, что надо спать, но. вот вам надо что-то сделать обязательно до завтрашнего дня. Вы ломаете себя, вы вынуждено должны быть активны. А лень — это когда вы должны вроде бы быть активными, ваш организм позволяет, но вы эту активность не нормализуете. Я не отношу понятие "лень" к каким-то объективным понятиям, но я считаю, что она не вредна. Если человек ленится, значит, что-то ему не хочется делать. Это, скорее, психология, черта характера", — поясняет эксперт.

Проявление энергии и её отсутствие во многом зависит от биоритмов человека, рассказывает Виктор Зотов.

"Допустим, суточный биоритм возьмем пассивный и активный. Организм подготавливает вас к активному образу жизни, всякие процессы ускоряются и прочее-прочее. Когда пассивно ночью вы спите, у вас в организме всё замедляется и прочее", — рассказал эксперт.

Если же чувство усталости и лени не проходят, это может говорить о каком-то заболевании. В таком случае помощи нужно искать у врача.

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