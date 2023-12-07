Эксперт Pravda. Ru, доктор биологических наук, профессор, специалист по биоритмам Виктор Зотов не даёт точное определение лени, но, считает, что человеку периодически полезно пребывать в этом состоянии.
"Вам спать хочется. Ваши биоритмы говорят вам, что надо спать, но. вот вам надо что-то сделать обязательно до завтрашнего дня. Вы ломаете себя, вы вынуждено должны быть активны. А лень — это когда вы должны вроде бы быть активными, ваш организм позволяет, но вы эту активность не нормализуете. Я не отношу понятие "лень" к каким-то объективным понятиям, но я считаю, что она не вредна. Если человек ленится, значит, что-то ему не хочется делать. Это, скорее, психология, черта характера", — поясняет эксперт.
Проявление энергии и её отсутствие во многом зависит от биоритмов человека, рассказывает Виктор Зотов.
"Допустим, суточный биоритм возьмем пассивный и активный. Организм подготавливает вас к активному образу жизни, всякие процессы ускоряются и прочее-прочее. Когда пассивно ночью вы спите, у вас в организме всё замедляется и прочее", — рассказал эксперт.
Если же чувство усталости и лени не проходят, это может говорить о каком-то заболевании. В таком случае помощи нужно искать у врача.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.