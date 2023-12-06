Джонсон планировал рейд спецназа в Нидерланды за вакциной от коронавируса

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планировал во время эпидемии коронавируса рейд на завод по производству вакцин в Нидерландах. Операция должна была состояться в марте 2021 года.

Фото: https://pbs.twimg.com/

В то время у Великобритании был конфликт с Евросоюзом по поводу вакцин — в Брюсселе планировали ввести ограничения на экспорт, сообщает британское издание The Guardian.

Как отмечается в материале, "разъярённый" Джонсон попросил спецслужбы разработать "варианты" получения "конфискованных" доз вакцины AstraZeneca с завода в городе Лейден.

"Конфисковать" Джонсон собирался пять миллионов доз вакцин. Но в итоге этот "запасной" план даже не стали рассматривать.

В среду бывший британский премьер дал показания в рамках расследования о его решениях во время пандемии коронавируса. Он признал, что правительство не сразу сумело осознать масштаб пандемии. И в связи с этим, по словам Джонсона, были совершены некоторые ошибки.

По словам Джонсона, он и его подчинённые "недооценили масштаб и скорость распространения проблемы", когда сообщения о вирусе стали появляться в начале 2020 года, сообщает "Интерфакс".

При этом он отказался полностью брать на себя ответственность. Экс-премьер заявил, что министры, госслужащие и консультанты по научным вопросам не смогли дать "достаточно громкий сигнал тревоги" вовремя.

"Меня не проинформировали, что это было что-то, на что потребуется срочно реагировать", — сказал он.

Во время пандемии в Великобритании был ввёден локдаун, который стал одним из самых длительных и жёстких в Европе.

Сам же Борис Джонсон покинул пост премьер-министра в середине 2022 года после нескольких скандалов с ним и министрами его правительства.

Один из таких скандалов был связан с вечеринками, которые бывший премьер и сотрудники его резиденции на Даунинг-стрит проводили во время строгих ограничений в Лондоне.