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Великобритания "национализировала" у Коломойского украинскую нефть

1:56
Мир

Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился своих прав в британской компании JKX Oil&Gas, которая владеет одним из крупнейших частных добывающих предприятий на Украине. Как сообщила сама компания, доля украинского олигарха была передана правительству Великобритании, сообщает EADaily.

Великобритания "национализировала" у Коломойского украинскую нефть
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

"JKX получила официальное подтверждение от регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов (BVI), что Eclairs Group Limited (EGL) исключена из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидирована в соответствии с законодательством BVI 4 июля 2023 года", — сообщила JKX Oil&Gas.

Eclairs Group Limited, контролируемая Игорем Коломойским и владевшая самым крупным пакетом акций в компании (32,66%), теперь находится в собственности британского правительства. Параллельно с этим Коломойского исключили из реестра PSC — он больше не обладает существенным контролем над компанией.

Основным активом JKX Oil&Gas является СП "Полтавская газонефтяная компания", один из крупнейших частных добытчиков на Украине. Согласно данным компании, добыча нефти и конденсата в 2021 году составила 41,7 тыс. тонн, а газа — 197 млн кубометров.

Под давлением Запада Игоря Коломойского также лишили влияния в другом значимом украинском активе — "Укрнафте", крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Она была передана полностью под управление Минобороны.

Сам Коломойский находится под стражей и подозревается в мошенничестве, легализации преступно полученного имущества, а также в завладении средствами "Приватбанка" в размере 5,8 млрд гривен ($161 млн).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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