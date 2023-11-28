Великобритания "национализировала" у Коломойского украинскую нефть

Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился своих прав в британской компании JKX Oil&Gas, которая владеет одним из крупнейших частных добывающих предприятий на Украине. Как сообщила сама компания, доля украинского олигарха была передана правительству Великобритании, сообщает EADaily.
"JKX получила официальное подтверждение от регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов (BVI), что Eclairs Group Limited (EGL) исключена из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидирована в соответствии с законодательством BVI 4 июля 2023 года", — сообщила JKX Oil&Gas.
Eclairs Group Limited, контролируемая Игорем Коломойским и владевшая самым крупным пакетом акций в компании (32,66%), теперь находится в собственности британского правительства. Параллельно с этим Коломойского исключили из реестра PSC — он больше не обладает существенным контролем над компанией.
Основным активом JKX Oil&Gas является СП "Полтавская газонефтяная компания", один из крупнейших частных добытчиков на Украине. Согласно данным компании, добыча нефти и конденсата в 2021 году составила 41,7 тыс. тонн, а газа — 197 млн кубометров.
Под давлением Запада Игоря Коломойского также лишили влияния в другом значимом украинском активе — "Укрнафте", крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Она была передана полностью под управление Минобороны.
Сам Коломойский находится под стражей и подозревается в мошенничестве, легализации преступно полученного имущества, а также в завладении средствами "Приватбанка" в размере 5,8 млрд гривен ($161 млн).
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.