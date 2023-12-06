Мозговая Анатомия ПТСР: как гиппокамп и задняя поясная извилина обрабатывают грустные воспоминания

Новые исследования указывают на то, что у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) есть особенности в обработке грустных нетравматических воспоминаний по сравнению с травматическими.

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Люди, страдающие от ПТСР, переживают навязчивые воспоминания о травматических событиях, сопровождаемые высоким уровнем тревоги и эмоционального стресса.

В ходе исследования, опубликованного в Nature Neuroscience, выяснилось, что грустные нетравматические воспоминания обрабатываются в гиппокампе, а травматические воспоминания, связанные с ПТСР, активируют область над гиппокампом, известную как задняя поясная извилина (PCC). Обе области участвуют в памяти и обработке эмоций, но PCC сосредоточена на внутреннем мышлении, в то время как гиппокамп отвечает за организацию и контекстуализацию воспоминаний.

В ходе исследования ученые использовали аппарат магнитно-резонансной томографии для сканирования мозга 28 пациентов с ПТСР, предъявляя им видеоролики с преобразованными воспоминаниями. Грустные нетравматические воспоминания вызывали активацию гиппокампа, в то время как травматические воспоминания активировали PCC. Симптомы ПТСР коррелировали с уровнем активации PCC.

"Эта область мозга имеет решающее значение для памяти. Если у вас поврежден гиппокамп, вы не сможете формировать новые воспоминания", — рассказала соавтор исследования Даниэла Шиллер, профессор нейробиологии в Медицинской школе Икан на горе Синай, Нью-Йорк. Наука.

С использованием алгоритма машинного обучения исследователи могли предсказать тип воспоминания, исходя из активности мозга. Авторы отмечают необходимость дополнительных исследований, но надеются, что результаты помогут разработать новые методы лечения, направленные на изменение функции мозга для более эффективного превращения травматических воспоминаний в более нейтральные.