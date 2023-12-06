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Глава Минздрава рассказал о том, что микоплазменная инфекция поддается контролю, а недостатка в эффективных препаратах против неё нет

1:52
Здоровье

Также Министр здравоохранения подчеркнул, что диагностика и то, как протекает болезнь, не секрет для врачей.

Глава Минздрава рассказал о том, что микоплазменная инфекция поддается контролю, а недостатка в эффективных препаратах против неё нет
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Многие эксперты разделяют такую точку зрения, указывая, что возбудитель инфекции известен давно и на сегодняшний день создано большое количество эффективных препаратов для её лечения. Кроме того, микоплазменная инфекция, вызванная Mycoplasma pneumoniae, распространена осенью и зимой, поэтому в медицинских учреждениях всегда в наличии антибактериальные препараты.

На территории России зарегистрированы отдельные случаи заболевания данной инфекцией. Клиническая картина остается неизменной, признаков усиления тяжелых форм в настоящий момент нет.

Микоплазменная инфекция может проявляться разнообразными симптомами, варьируя от легкого поражения верхних дыхательных путей до пневмонии с тяжелым течением. Основные признаки заболевания:

  • повышенная температура;
  • заложенный нос;
  • сухость и боль в горле, сиплый голос;
  • признаки интоксикации;
  • кашель и тяжесть при дыхании;
  • ломота в теле, слабость, головная боль.

Ранее несколько стран, включая Китай, Германию, Францию и Италию, отметили увеличение случаев респираторных заболеваний (в основном среди детей). Причиной этого роста власти Поднебесной назвали снятие ограничений, связанных с COVID-19, а также циркуляцию известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и сам COVID-19.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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