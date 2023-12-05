Пульмонолог: сигареты по-прежнему остаются самым опасным способом курения

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-пульмонолог лаборатории "CMD" Анастасия Сафонова рассказала, какой вид курения наносит наибольший вред здоровью.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

По словам специалиста, способы курения с горящим табаком, например, сигареты и кальяны, вредят здоровью человека намного больше, чем бездымные системы.

"Все бездымные системы потребления никотина безопаснее для человека. Существует большое количество исследований, которые доказали это. Когда горит табак выделяется более 300 веществ, таких как альдегиды и летучие органические соединения, с доказанной токсичностью и канцерогенностью и люди их вдыхают", — объяснила Сафонова.

Если курительные смеси не горят, а просто нагреваются, количество токсичных соединений в них уменьшается на 30-80%, пишет Газета.Ru.

При этом врач подчеркнула, что использование бездымных систем всё равно очень сильно вредит здоровью, и также вызывает заболевания лёгких. Дело в том, что многие уверены в безопасности электронных сигарет, и курят их в очень большом количестве.

В итоге у любителей бездымных систем может развиться болезнь вейперов, поражающей лёгкие, когда у курильщика не получается вздохнуть, добавила пульманолог.

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