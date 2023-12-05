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Врачи нашли связь между "уколами" в области сердца и сердечно-сосудистыми заболеваниями

1:41
Здоровье

Часто на "уколы" в области сердца жалуются даже молодые люди. Если дискомфорт появился во время физической нагрузки и прошёл, то это не страшно.

Врачи нашли связь между "уколами" в области сердца и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки, это требует внимания. В большинстве случаев даже при дискомфорте в грудной клетке достаточно просто расслабиться и подышать, особенно если случай эпизодический. Однако если болевые ощущения повторяются, рекомендуется обследоваться у врача, отметили эксперты телеканала "Доктор".

Популярные растительные препараты, такие как корвалол, валосердина, валокордин и валемидин, часто помогают снять дискомфорт в области сердца. Однако их эффект накопительный, и они могут быть эффективны только при длительном приеме. Облегчение, которое мы ощущаем при их применении, связано с содержанием седативных компонентов и, в некоторых препаратах, фенобарбитала, который воздействует на нервную систему, успокаивая ее. Интересно отметить, что в западных странах применение фенобарбитала запрещено, так как считается, что это вещество вызывает привыкание.

Ещё одним проявлением сбоя в работе вегетативной нервной системы является паническая атака. В таком случае человек испытывает приступ страха и тревоги, частота сердцебиения увеличивается, давление повышается, дыхание учащается, появляется ощущение удушья. Чтобы лучше справляться со стрессовыми ситуациями, рекомендуется заниматься регулярными физическими нагрузками и обеспечивать качественный сон.

Сердечно-сосудистые заболевания 👉 как избежать⁉️
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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