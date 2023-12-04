JAMA Psychiatry: лекарства от СДВГ связаны с риском болезни сердца

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование ученых Каролинского института в Швеции выявило связь между частым употреблением препаратов от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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В исследовании участвовали 278 027 человек в возрасте от 6 до 64 лет с СДВГ или принимающих лекарства от этого синдрома. Длительное использование стимулятора метилфенидата повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% при применении в течение 3-5 лет и на 19% при использовании более пяти лет.

Лисдексамфетамин ассоциировался с увеличенным риском на 23% при применении в течение 2-3 лет и на 17% при использовании более трех лет. Атомоксетин увеличивал риск на 7% только в первый год применения. Эти результаты подчеркивают необходимость осторожного подхода к применению лекарств от СДВГ, учитывая их связь с сердечно-сосудистыми осложнениями.





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