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Врач Кашух: повышенная утомляемость является сигналом дефицита железа

1:29
Здоровье

Один из основных признаков недостатка железа в организме проявляется в увеличенной утомляемости, сообщила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в интервью с "Известиями".

Врач Кашух: повышенная утомляемость является сигналом дефицита железа
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

По ее словам, при дефиците железа человек может ощущать усталость сразу после пробуждения, а даже выполнение простых физических нагрузок потребует значительных усилий. Недостаток железа также может проявляться бледностью кожи, головокружением и головной болью. Врач также отметила, что дефицит железа может сделать волосы и ногти ломкими. Трещины в уголках рта и болезненные язвы на языке также являются сигналами, требующими внимания.

Кашух подчеркнула, что продолжительный недостаток железа может привести к развитию хронических заболеваний, таких как одышка, увеличение риска сердечных заболеваний и ослабление иммунитета. Кроме того, дефицит железа отрицательно сказывается на психологическом здоровье. Врач рекомендует употреблять продукты, богатые железом, вместе с витамином C, чтобы обеспечить лучшее усвоение этого микроэлемента. Однако следует избегать употребления железа в сочетании с кальцием, танинами (в чае и кофе), оксалатами (в шоколаде, петрушке, фасоли), полифенолами (в вине) и рядом других веществ, так как они могут затруднить его усвоение.

Скрытый дефицит железа. Как определить | Доктор И
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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