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Врач Животов объяснил, как избавиться от храпа

1:33
Здоровье

Для борьбы с храпом во время сна необходимо провести системную работу с остеопатом. Об этом сообщил практикующий врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов в интервью для "Газеты.Ru".

Врач Животов объяснил, как избавиться от храпа
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

"Низкочастотный, ритмичный звук при вдохе обусловлен колебаниями из-за излишне расслабленного небного занавеса, разделяющего ротовую полость и глотку. Еще одной причиной храпа может быть отек слизистой оболочки дыхательных путей, когда человек не способен полноценно дышать через нос", — заявил врач.

Он также подчеркнул, что факторами, влияющими на появление храпа, являются курение, употребление алкоголя, лишний вес, аллергии и искривление носовой перегородки.

"Для устранения храпа необходимо устранить препятствия на пути нервов, ответственных за функционирование небного занавеса. Это приведет к восстановлению тонуса мышц, и преград для прохождения воздуха станет меньше. Эффективнее всего этим занимается опытный остеопат", — пояснил Животов.

Согласно словам эксперта, специалист может восстановить правильное положение костей в области головы.

"Дыхание через рот, аллергии, постоянная заложенность — все эти факторы негативно сказываются на здоровье. Благодаря коррекции этого состояния улучшится кровообращение и отток жидкостей, что постепенно приведет к восстановлению нормального состояния слизистой", — заключил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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