Для борьбы с храпом во время сна необходимо провести системную работу с остеопатом. Об этом сообщил практикующий врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов в интервью для "Газеты.Ru".
"Низкочастотный, ритмичный звук при вдохе обусловлен колебаниями из-за излишне расслабленного небного занавеса, разделяющего ротовую полость и глотку. Еще одной причиной храпа может быть отек слизистой оболочки дыхательных путей, когда человек не способен полноценно дышать через нос", — заявил врач.
Он также подчеркнул, что факторами, влияющими на появление храпа, являются курение, употребление алкоголя, лишний вес, аллергии и искривление носовой перегородки.
"Для устранения храпа необходимо устранить препятствия на пути нервов, ответственных за функционирование небного занавеса. Это приведет к восстановлению тонуса мышц, и преград для прохождения воздуха станет меньше. Эффективнее всего этим занимается опытный остеопат", — пояснил Животов.
Согласно словам эксперта, специалист может восстановить правильное положение костей в области головы.
"Дыхание через рот, аллергии, постоянная заложенность — все эти факторы негативно сказываются на здоровье. Благодаря коррекции этого состояния улучшится кровообращение и отток жидкостей, что постепенно приведет к восстановлению нормального состояния слизистой", — заключил эксперт.
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