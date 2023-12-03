Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, Оксана Драпкина, раскрыла результаты исследования, утверждая, что наличие жены является ключевым фактором продления жизни мужчин старшего возраста.
Эпидемиологические данные указывают, что неженатые мужчины старшего возраста подвержены повышенному риску смерти.
Врач также подчеркнула важность ранней медицинской профилактики и выделила пять простых правил для долгой и здоровой жизни, включая отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, здоровое питание и регулярную физическую активность.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.