Врач Драпкина: жена является важным фактором продления жизни у мужчин

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, Оксана Драпкина, раскрыла результаты исследования, утверждая, что наличие жены является ключевым фактором продления жизни мужчин старшего возраста.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Зои Бербер

Эпидемиологические данные указывают, что неженатые мужчины старшего возраста подвержены повышенному риску смерти.

Врач также подчеркнула важность ранней медицинской профилактики и выделила пять простых правил для долгой и здоровой жизни, включая отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, здоровое питание и регулярную физическую активность.

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