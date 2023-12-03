Почему нельзя сдерживаться при чихании: у жителя Британии разорвало трахею

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Великобритании был зафиксирован первый случай разрыва трахеи в результате сдерживания чихания. Молодой пациент обратился в больницу с жалобами на боль в шее и утверждал, что острая боль возникла в момент, когда он пытался подавить чихание, прижав нос и прикрыв рот рукой.

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Пациент не испытывал затруднений с дыханием, проблем с глотанием или изменениями в голосе. Однако боковая рентгенография шеи выявила наличие воздушных скоплений в мягких тканях (эмфизема), а последующая компьютерная томография шеи и грудной клетки с контрастным веществом выявила разрыв трахеи, сообщает yunostsibiri.

После проведенного лечения в клинике пациента выписали. Повторная компьютерная томография через 5 недель показала полное заживление трахеи.

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