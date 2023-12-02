Американские дерматологи назвали норму принятия душа, которая не навредит здоровью

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о заботе о здоровье, каждый стремится определить свои индивидуальные нормы: сколько воды пить, сколько часов спать, как много бегать для похудения. И хотя иногда можно получить точный ответ на эти вопросы, в большинстве случаев все оказывается не так просто. Такова и ситуация с вопросом, который мы обсудим сегодня.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Удивительно, но мнения дерматологов относительно частоты принятия душа различаются.

"Основная цель принятия душа — избавиться от пота, отмерших клеток кожи, удалить грязь и инородные вещества, а также предотвратить неприятный телесный запах", — утверждает врач Мэри Стивенсон из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке.

Она подчеркивает, что частота принятия душа зависит от индивидуальных особенностей кожи, степени потоотделения, а также от повседневной активности и окружающей среды. Следовательно, "правильная" частота принятия душа различна для каждого.

"Для большинства людей ежедневный душ — норма, при условии избегания агрессивных методов", - сообщает врач Пилианг.

Однако чрезмерное время, проведенное в душе или ванне, может стать проблемой, так как это может повредить липидный барьер кожи, ответственный за удержание влаги и защиту от раздражителей и аллергенов. Это, в свою очередь, может вызвать сухость и воспаление. Рекомендуется сократить время купания до 10 минут (особенно при сухой коже) и после этого применить увлажняющее средство.

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