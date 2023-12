Your browser does not support the audio element.

Долгопрудненские хирурги извлекли из вены больной 10-сантиметровый тромб и тем самым спасли ей ногу. О непростом клиническом случае рассказала пресс-служба минздрава Подмосковья в четверг.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.