В Долгопрудном врачи извлекли из вены больной 10-сантиметровый тромб

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Долгопрудненские хирурги извлекли из вены больной 10-сантиметровый тромб и тем самым спасли ей ногу. О непростом клиническом случае рассказала пресс-служба минздрава Подмосковья в четверг.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

50-летняя пациентка обратилась к эскулапам с жалобами на сильные отёки лодыжки и голени, трудности и боли при ходьбе. Самолечение в течение 10 дней не дало результата.

УЗИ показало длинный тромб в паховой вене. В любой момент он мог оторваться и закупорить магистральную артерию, что привело бы к ампутации ноги или даже гибели больной.

Медики приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Доктор медицинских наук Сергей Лисин, оперировавший женщину, поделился подробностями.

"Мы сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментом вытащили тромб — его длина составила 10 см — и ушили кровеносный сосуд", — рассказал он.

Операция прошла успешно, пациентка была выписана домой уже на следующий день.

Доктор Лисин призвал своевременно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением.

Тромб