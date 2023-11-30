Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова сообщила о том, что частные медицинские центры региона прекратят оказывать услуги по проведению абортов. Об этом Ольга Белоглазова написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте":

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

"Сегодня в региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах".

Соглашение об исключении процедуры прерывания беременности из списка услуг частных медицинских организаций подписано 30 ноября в региональном управлении здравоохранения.

Ранее зампред Государственной Думы Анна Кузнецова заявила, что депутатский корпус инициировал работу по исключению абортов из перечня услуг частных клиник России.

В последние месяцы власти нескольких российских регионов приняли решение ввести меры по ограничению абортов. В СМИ появлялась информация о том, что к этим мерам присоединились клиники полуострова Крым, некоторые клиники Челябинской и Курской областей, а также Татарстана.

Противники мер по ограничению абортов говорят о том, подобный подход может иметь серьезные последствия: увеличение коррупции, рост числа нелегальных абортов и ухудшение физического и психологического состояния женщин. В качестве примера некоторые эксперты приводят Польшу, где аборты практически запрещены, но уровень рождаемости ниже, чем в России.

Согласно статистике, в 2013 году в России было проведено около миллиона абортов в год, в 2021 году — 517 тысяч, а за 2022 год — 390 тысяч. Это свидетельствует о том, что количество абортов снижается.