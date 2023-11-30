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Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты

1:57
Здоровье

Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова сообщила о том, что частные медицинские центры региона прекратят оказывать услуги по проведению абортов. Об этом Ольга Белоглазова написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте":

Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

"Сегодня в региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах".

Соглашение об исключении процедуры прерывания беременности из списка услуг частных медицинских организаций подписано 30 ноября в региональном управлении здравоохранения.

Ранее зампред Государственной Думы Анна Кузнецова заявила, что депутатский корпус инициировал работу по исключению абортов из перечня услуг частных клиник России.

В последние месяцы власти нескольких российских регионов приняли решение ввести меры по ограничению абортов. В СМИ появлялась информация о том, что к этим мерам присоединились клиники полуострова Крым, некоторые клиники Челябинской и Курской областей, а также Татарстана. 

Противники мер по ограничению абортов говорят о том, подобный подход может иметь серьезные последствия: увеличение коррупции, рост числа нелегальных абортов и ухудшение физического и психологического состояния женщин. В качестве примера некоторые эксперты приводят Польшу, где аборты практически запрещены, но уровень рождаемости ниже, чем в России.

Согласно статистике, в 2013 году в России было проведено около миллиона абортов в год, в 2021 году — 517 тысяч, а за 2022 год — 390 тысяч. Это свидетельствует о том, что количество абортов снижается.

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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