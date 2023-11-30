Эксперт рассказала, какие анализы нужно сдавать каждый год

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Предотвратить любое заболевание всегда проще, чем позже лечить его. Поэтому важно не пренебрегать профилактическими визитами к врачу и регулярной сдачей лабораторных анализов, которые позволяют оценить состояние здоровья. Изменения в показателях крови могут служить сигналом о наличии конкретных заболеваний. Об этом рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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"Результаты анализа в одиночку недостаточны для установления диагноза. Выявление отклонений от нормы не должно вызывать паники, а должно быть поводом для более подробного обследования, привлечения врачей разных специальностей и применения инструментальных методов диагностики", - подчеркнула Ольга Малиновская.

Она также подчеркнула важность регулярной сдачи анализов каждый год, даже если нет жалоб. Обязательные ежегодные исследования включают в себя:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой для выявления воспалений, анемии и оценки уровня тромбоцитов;

"Липидный профиль, расширенный" для измерения концентраций "плохого" и "хорошего" холестерина;

Анализы на сахар и гликированный гемоглобин для оценки риска развития диабета;

Комплексное "Обследование печени";

Комплексное "Обследование щитовидной железы, скрининг".

Также женщинам, начиная с 21 года, рекомендуется периодически сдавать ПАП-тест - цитологическое исследование биоматериала, взятого с шейки матки. Этот анализ помогает выявить изменения клеток, характерные для опухолей. Также назначается анализ на ВПЧ, так как этот вирус считается провокатором развития различных форм рака. Для мужчин ключевым является анализ на ПСА, который следует сдавать ежегодно после 40 лет.

Эксперт также подчеркнула, что не стоит бояться обращаться к врачу, если результаты анализов отличаются от нормы. Показатели крови могут изменяться не только из-за болезни, но и под воздействием физической активности, приема лекарств, особенностей питания перед анализами. Кроме того, норма для каждого пациента может отличаться от общепринятой, сообщает "Вести Подмосковья".