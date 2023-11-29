Эксперт рассказал, какой мед может улучшить иммунную систему

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Мёд является одним из самых древних продуктов, известных человечеству, и имеет немало полезных свойств для нашего организма. Вопрос о том, как выбрать хороший мед и помогает ли он в борьбе с вирусами, не теряет своей актуальности. Поэтому о пользе мёда и его характеристиках рассказал президент межрегиональной общественной организаций "Межрегиональный союз пчеловодов" Александр Кукс.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"Если это торговый центр или торговая точка, нужно смотреть этикетку. Есть ГОСТ, а есть ТУ. ТУ — это некий кондитерский продукт под названием "мед". А ГОСТ — это ГОСТ медовый, так и называется "ГОСТ на мед пчелиный натуральный". Если будет ГОСТ на баночке, значит, скорее всего, 99,9%… от 0,1 до 1,5% в этой линейке будет некачественный товар” — рассказал эксперт.

Переработчики меда часто туда добавляют наполнители и таким образом делают крем-мед, суфле-мед, медомиксы. Визуально можно определить все эти продукты по цвету. Есть натуральные, им присущи цвета мёда — желтоватые, беловатые. Часто на полках магазина можно встретить мёд розового и даже синего цвета, но такого мёда в природе не бывает. Просто это "медовый продукт” с добавлением сухой малины, крошки сухой малины, натурального мёда в такой продукции встречается всего 10-15%.

"А всего лишь навсегда нужно отделить одно от другого, то есть разделить понятия. Запретить называть "мёдом" продукт, который к мёду натуральному пчелиному никакого отношения не имеет. Сейчас по факту то, что сладкое, течет или похожая суспензия на мёд визуально, значит, можно назвать мёдом. Вообще может не содержать мёд пчелиный натуральный. Я вам привел пример. Это еще от Хрущева пошло. Мёд кукурузный. Там мёда натурального вообще не было. Там просто кукурузную патоку продавали за мёд и всё. С тех пор так и повелось, что все то, что течет сладкое, это мед” — поделился Александр Кукс.

Мёд является хорошей пищевой добавкой. Любому человеку нужна глюкоза, фруктоза, редуцирующие сахара, которые стимулируют его, то есть это углеводы. Некоторые препараты в аптеках, особенно для укрепления иммунной системы, содержат натуральный мёд. Эксперт отметил, что мёд также полезен для желудочно-кишечного тракта и для сердца. От простуды рекомендуется употреблять мед акации, липы, они не вызывают аллергии, также является одним из диетических медов. Детям такой мёд можно применять с 3 месяцев.

Мёд играет важную роль в поддержке иммунной системы и борьбе с вирусами. Его антибактериальные свойства могут помочь в укреплении организма и защите от инфекций. Богатое содержание антиоксидантов в меде может помочь бороться с вредными свободными радикалами и снизить воспаление в организме.

Для достижения наилучших результатов в поддержке иммунной системы и борьбе с вирусами, мёд может потребляться ежедневно в умеренных количествах. Он может добавляться в чай, йогурты, овсянку или потребляться простым способом. Однако важно помнить, что мёд является сладким продуктом, поэтому потребление следует контролировать, особенно для лиц с сахарным диабетом или проблемами с желудком.