Гинеколог Орфанова назвала самые вредные продукты для здоровья женщины

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог Идилия Орфанова поделилась информацией о продуктах, которые могут нанести вред здоровью женщин. Первым в списке она называет сахар, указывая не только на его высокую калорийность, но и на отсутствие питательных веществ. Избыточное потребление сахара, по словам врача, может привести к ожирению, сахарному диабету и другим заболеваниям. Она также предупреждает о вреде синтетических сахарозаменителей и меда, содержащего бор, который может воздействовать на уровень мужских гормонов и снижать женские.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Вторым продуктом, который выделяет врач, является маргарин. В нем содержится значительное количество трансжиров, которые, как подчеркивает врач, могут повлечь за собой серьезные последствия для здоровья женщин, такие как набор веса и увеличение риска онкологии. Орфанова объясняет, что из-за преобладания процессов синтеза жиров у женщин маргарин особенно вреден.

Алкоголь также признается врачом вредным для здоровья женщин. Постоянное употребление алкоголя может нарушить гормональный баланс, ухудшить репродуктивную функцию и вызвать другие проблемы со здоровьем, сообщает "В Татарстане".

Орфанова также рекомендует ограничить или полностью исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки, которые в основном представляют собой пустые калории, крахмал и дрожжи. Регулярное употребление таких продуктов может привести к набору лишнего веса и различным заболеваниям. Она также не рекомендует употребление супов и быстрозавариваемой лапши, а также бульонных кубиков из-за их высокого содержания соли, специй и пищевых добавок, которые могут негативно сказаться на здоровье женщин, особенно в узком пищеводосолевом шлейфе, содержащем пищевые добавки, негативно воздействующие на организм женщины.

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