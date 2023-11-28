Исследовательская группа из Мадридского университета провела исследование с участием около 14 тыс. людей в возрасте от 100 до 107 лет, чтобы выявить характеристики личности, связанные с долголетием.
Результаты, опубликованные в "Журнале исследований счастья", выявили, что благодарность, жизнерадостность, активность и, особенно, любопытство, являются ключевыми факторами долгой жизни.
Черты характера, такие как любопытство, юмор, вера в Бога и смелость, играют важную роль в нормальном здоровье и психическом благополучии. Исследование также подчеркивает значение образования, культурного изучения, путешествий, чтения и постоянной интеллектуальной активности для продления жизни.
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