Your browser does not support the audio element.

Исследовательская группа из Мадридского университета провела исследование с участием около 14 тыс. людей в возрасте от 100 до 107 лет, чтобы выявить характеристики личности, связанные с долголетием.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.