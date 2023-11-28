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Ученые выяснили, что любопытство продлевает жизнь

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Здоровье

Исследовательская группа из Мадридского университета провела исследование с участием около 14 тыс. людей в возрасте от 100 до 107 лет, чтобы выявить характеристики личности, связанные с долголетием.

Ученые выяснили, что любопытство продлевает жизнь
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Результаты, опубликованные в "Журнале исследований счастья", выявили, что благодарность, жизнерадостность, активность и, особенно, любопытство, являются ключевыми факторами долгой жизни.

Черты характера, такие как любопытство, юмор, вера в Бога и смелость, играют важную роль в нормальном здоровье и психическом благополучии. Исследование также подчеркивает значение образования, культурного изучения, путешествий, чтения и постоянной интеллектуальной активности для продления жизни.

Ученые выяснили что существенно продлевает жизнь и улучшает её качество
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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