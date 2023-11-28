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Сомнолог Кудинов назвал снижение памяти среди рисков от хронического недосыпа

1:16
Здоровье

Хронический недосып может привести к снижению памяти, внимания, скорости реакции и работоспособности, а в долгосрочной перспективе угрожает снижением иммунитета, развитием ожирения и сахарного диабета. Важно понимать, что каждому человеку требуется разное количество сна для полноценного отдыха — от 4-5 часов до 10-12 часов. Идея о 8 часах как стандартной продолжительности сна является усреднённым показателем.

Сомнолог Кудинов назвал снижение памяти среди рисков от хронического недосыпа
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Для эффективного отдыха важно правильно планировать сон. Если утром есть важные дела, то лучше проснуться на час раньше, чем лечь спать на час позже. Это связано с тем, что в ночное время организм обычно устал, и качество сна может быть ухудшено.

Специалист по сну Павел Кудинов советует не пытаться "впрок" выспаться, но, если необходимо компенсировать недосып, то лечь спать раньше, а не спать дольше. Регулярное пробуждение в одно и то же время важно для поддержания здорового распорядка сна. В выходные также следует стараться ложиться спать раньше, чтобы не нарушать режим сна, иначе это может привести к трудностям с вставанием в будни.

Сомнолог про сон и его нарушения. Что нарушает сон? Бессонница или недосып?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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