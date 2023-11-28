Сомнолог Кудинов назвал снижение памяти среди рисков от хронического недосыпа

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хронический недосып может привести к снижению памяти, внимания, скорости реакции и работоспособности, а в долгосрочной перспективе угрожает снижением иммунитета, развитием ожирения и сахарного диабета. Важно понимать, что каждому человеку требуется разное количество сна для полноценного отдыха — от 4-5 часов до 10-12 часов. Идея о 8 часах как стандартной продолжительности сна является усреднённым показателем.

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Для эффективного отдыха важно правильно планировать сон. Если утром есть важные дела, то лучше проснуться на час раньше, чем лечь спать на час позже. Это связано с тем, что в ночное время организм обычно устал, и качество сна может быть ухудшено.

Специалист по сну Павел Кудинов советует не пытаться "впрок" выспаться, но, если необходимо компенсировать недосып, то лечь спать раньше, а не спать дольше. Регулярное пробуждение в одно и то же время важно для поддержания здорового распорядка сна. В выходные также следует стараться ложиться спать раньше, чтобы не нарушать режим сна, иначе это может привести к трудностям с вставанием в будни.

Сомнолог про сон и его нарушения. Что нарушает сон? Бессонница или недосып?